Das Parkhaus in der Speyerer Heydenreichstraße ist modernisiert worden. Betreiber Contipark hat neue Bezahlautomaten aufgestellt und die Schranken an Ein- und Ausfahrt demontiert. Einen Nachteil bringt der Umbau allerdings: Mit Bargeld kann nicht mehr bezahlt werden.

„Unser Bestreben ist es, das Parken für unsere Kundinnen und Kunden einfacher zu machen. Deshalb können wir mit unseren modernen Parkieranlagen sowohl auf eine Beschrankung als auch auf das herkömmliche Parkticket verzichten“, teilt Christoph Blase mit, Pressesprecher von Contipark in Berlin. Bei der Einfahrt in das Parkhaus „Zentrum“, Einheimischen auch als „Kaufhof-Parkhaus“ bekannt, werde das Kennzeichen des Fahrzeugs erfasst.

„Bei der Ausfahrt bezahlt der Kunde bequem aus dem Auto heraus den angezeigten Betrag an einem Terminal mit Giro-Card, Kreditkarte oder unserer eignen Bezahlkarte ,Pcard+’“, so Blase. „Alternativ kann der Kunde vor der Ausfahrt entspannt am Kassenautomaten bezahlen. Hierzu muss lediglich das eigene Kennzeichen am Kassenautomaten eingegeben und der fällige Betrag entrichtet werden. Dieser Betrag kann ebenfalls mit den gängigen Bezahlkarten beglichen werden. Bargeld wird ab sofort nicht mehr angenommen.“

Sollte keine Kreditkarte zur Hand sein, könne noch binnen 48 Stunden nach dem Parken über eine Contipark-App bezahlt werden. Blase: „Die App erhält der Kunde über einen QR-Code am Kassenautomaten.“

Contipark verspricht Verbesserung

Blase ist vom neuen Konzept überzeugt: „Aus unserer Praxiserfahrung funktioniert das schrankenlose Parken ohne Ticket deutlich einfacher. Denn: Parktickets werden erstaunlich oft verloren oder beschädigt. Bei ticketlosen Anlagen kann dies nicht passieren.“

Doch: Was passiert, wenn jemand ohne zu bezahlen aus dem Parkhaus verschwindet? „Registriert die Anlage, dass jemand ohne zu bezahlen ausgefahren ist, so wird das gespeichert. Innerhalb von 48 Stunden besteht die Möglichkeit, via App zu bezahlen. Erfolgt das nicht, wird eine Vertragsstrafe in Höhe von 35 Euro zuzüglich des Tagespreises fällig“, erläutert der Pressesprecher. Die Erfassung der Kennzeichen sei zudem konform mit dem Datenschutz, versichert er.

Bis Freitag waren Mitarbeiter von Contipark noch zugange. Das neue System soll spätestens ab kommender Woche laufen, so Blase.

Contipark betreibt zudem das Parkhaus „Postgalerie“ in der oberen Langgasse. Auch dort werden die Kennzeichen erfasst und es kann nur bargeldlos bezahlt werden.

Info

Kosten: zwei Euro je angefangene Stunde, Höchstsatz ist sieben Euro. Mit der sogenannten Pcard wird pro Stunde ein Euro fällig, Höchstsatz drei Euro.