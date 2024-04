Gebührenerhöhungen sind nie erfreulich. Mit den jetzigen Regelungen können aber viele leben.

Der Ratsbeschluss für die Einführung einer „Brötchentaste“ mit 30 Minuten kostenlosem Parken hat den Druck vom Kessel genommen. Der Protest ist verebbt, viele haben sich mit dem neuen städtischen Tarifsystem abgefunden. Dass private Parkraum-Bewirtschafter in der Domstadt nun nachziehen, ist wenig überraschend. So funktioniert’s im Wirtschaftssystem mit Angebot und Nachfrage. Aus Verbrauchersicht muss gehofft werden, dass sich die Spirale nicht weiter dreht und dass die Brötchentaste-Entscheidung nach den sechs Monaten Probephase bestätigt wird. Infolge ihres hektischen Nachsteuerns gibt es in diesem Punkt für die Stadtpolitik eigentlich kein Zurück.