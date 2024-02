„Die Fassungslosigkeit und Kritik seitens des Speyerer Einzelhandels und vieler Kunden ist berechtigt, aber es kommt nicht überraschend.“ Mit diesen Worten kommentiert in einer Stellungnahme Matthias Schneider, Ratsmitglied der Wählergruppe Schneider, die RHEINPFALZ-Berichterstattung über Unternehmerkritik an den verdoppelten Parkgebühren in Speyer.

„Was die Stadtverwaltung umgesetzt hat ist nur die Konsequenz dessen, was seit Langem öffentlich angekündigt war“, schreibt er und kritisiert, dass es nach seiner Wahrnehmen städtische Politik sei, Autofahrer zu belasten und dabei außer Acht zu lassen, dass diese nicht alle wohlhabend seien. Seine Befürchtung wegen der Anfang 2024 verdoppelten Parkgebühren: „Viele Kunden werden sich das nicht bieten lassen und abwandern, entweder in andere Regionen oder zum Online-Handel.“