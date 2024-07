Nach Einführung der „Brötchentaste“ zu Monatsbeginn mit 30 bis 60 Minuten kostenfreiem Auto abstellen denkt die Stadtverwaltung über weitere Vergünstigungen beim Parken in Speyers Innenstadt nach.

Die städtische Wirtschaftsförderung plant nach einem Gespräch mit Einzelhändlern „kurzfristige Anreize“. Vorgeschlagen wird für zwei Monate ab Mitte Juli ein Tag pro Woche, an dem auf dem Königsplatz, dem Festplatz und am Naturfreundehaus Gratisparken möglich wäre. Nach RHEINPFALZ-Informationen gibt es immer noch Unzufriedenheit mit den zu Jahresbeginn erhöhten Tarifen vor allem in der Geschäftswelt. Einzelhändler hatten unter anderem kritisiert, dass Wirtschaftsförderer Mario Daum gegenüber der RHEINPFALZ geäußert hatte, das Thema sei „vom Tisch“.

Die Wirtschaftsförderung hat jetzt die Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“ an einer Umfrage beteiligt: Mitglieder können sich dazu äußern, welcher Tag für Gratisparken aus ihrer Sicht am geeignetsten wäre – im Angebot sind Montag bis Samstag. In der Vergangenheit hatte es unter anderem bereits Vorschläge für Mittwoch und Freitag gegeben. Erklärungen dazu gibt es von der Stadt noch nicht. Nach RHEINPFALZ-Informationen soll der Stadtvorstand darüber beraten und womöglich noch in dieser Woche eine Entscheidung mitteilen. „Das Herz Speyers“ will die Aktion überregional bewerben, sofern sie zustandekommt. Geschäftsinhaber in Speyer hatten von ehemaligen Kunden berichtet, die in diesem Jahr wegen der erhöhten Parkgebühren nicht mehr zu ihnen kämen.