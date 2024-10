Parkgebühren haben unterschiedliche Ziele. Den Einzelhandel können sie nicht retten.

Wer die Parkgebühren vergleicht, merkt schnell, dass es unterschiedliche Modelle gibt und es in den pfälzischen Städten meist billiger ist als im Badischen. Bei den Tarifen spielt die Anziehungskraft einer Stadt eine Rolle. Gibt es viele Angebote und Sehenswürdigkeiten, kostet es meist mehr, sein Auto abzustellen. Wer in Innenstadt-Nähe parkt, muss mehr bezahlen als derjenige, der einige Meter zu Fuß in Kauf nimmt. Das ist richtig so. Parkgebühren dienen nicht nur als Einnahmequelle für Kommunen, sondern haben das Ziel, den Verkehr zu regeln und zu begrenzen. Weil bei der Debatte Rufe aus dem Einzelhandel laut werden: Der Verzicht auf Gebühren allein kann die Geschäftswelt nicht retten. Wo Menschen einkaufen – vor Ort oder online –, ist eine individuelle Entscheidung und hängt auch vom Faktor Zeit ab.