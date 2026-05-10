In Waldsee wird die Parksituation in einem Wohngebiet neu geregelt – damit Rettungskräfte künftig schneller und sicherer durchkommen. Für Anwohner gibt es Einschnitte.

Wer zum ersten Mal in den kleinen Gassen in Waldsee östlich der Ludwigstraße mit einem großen Auto unterwegs ist, kann schon ins Schwitzen kommen, wenn er um die Kurve fahren oder sich an parkenden Autos vorbeiquetschen muss. Die Straßen sind eng, oft parken viele Anwohner dort. Sie sind diese Verkehrssituation gewohnt, man arrangiert sich seit Jahren. Doch für Rettungsfahrzeuge ist manchmal kein Durchkommen und das kann buchstäblich brandgefährlich sein.

„Es ist schon vorgekommen, dass bei einem medizinischen Notfall der Rettungswagen nicht durchgekommen ist“, erklärt Beigeordneter Steffen Sternberger-Hahn (SPD), in dessen Geschäftsbereich das Thema Verkehr fällt. Es sei unstrittig, dass da Handlungsbedarf besteht. Konkret betrifft das die Straßen östlich der Ludwigstraße, also das Gebiet, das von Grabengasse, Schillerstraße und Ludwigstraße eingeschlossen ist.

Mindestbreite ein wichtiger Faktor

Daher hat die Ortsgemeinde Waldsee das Planungsbüro Modus-Consult beauftragt, auszuarbeiten, wie der Parkraum in diesen Straßen neu geordnet werden kann. Dazu haben die Planer zunächst an einem Vormittag im Februar die Situation angesehen und Pläne ausgearbeitet, wo künftig geparkt werden darf und wo nicht mehr. Dabei haben sie viele Faktoren berücksichtigt, unter anderem die Mindestrestbreite, die die Fahrbahn neben parkenden Fahrzeugen noch haben muss, Abstände zu Kreuzungen und Grundstückszufahrten.

Diese Pläne wurden nun dem Verkehrsausschuss der Ortsgemeinde Waldsee vorgestellt und es wird auf den ersten Blick klar: Da fallen künftig viele Parkplätze weg. Als Beispiel wurde die Breite Straße genannt. Die ist nicht so breit, wie der Name vermuten lässt. Beim Ortstermin haben da zehn Fahrzeuge geparkt, davon waren vier falsch abgestellt. Werden alle Mindestabstände eingehalten, wird es künftig nur noch drei öffentliche Stellplätze geben. Unterschreitet man die Mindestabstände, könnten sieben Autos parken. Welche Variante gewählt wird, muss noch entschieden werden.

In manchen Gassen kein Parken mehr

In der Fischergasse und der Gewerbegasse wird es nach Plan künftig gar keine öffentlichen Stellplätze mehr geben. In der Beethovenstraße werden es nur noch fünf statt bisher 14 sein – und das auch nur, wenn die Mindestmaße unterschritten werden. Ähnlich ist es in den anderen Straßen. Nur in der Kirchstraße und der Altriper Straße könnten künftig mehr Autos parken, aber nur dann, wenn die Mindestmaße unterschritten werden.

„Es wird Einschnitte geben. Aber wir müssen Rechtssicherheit gewährleisten. Keiner möchte sich den Schuh anziehen, wenn etwas passiert“, begründet Sternberger-Hahn die Notwendigkeit der Neuregelung des Parkraums. Für die Bürger wird es im Sommer noch einen Bürgerspaziergang mit dem Planungsbüro geben, bei dem erklärt wird, wo künftig geparkt werden darf und wo nicht und warum das so ist. Ein Termin steht noch nicht fest. Bis Ende des Jahres sollen die Markierungen und Beschilderungen dann angebracht werden.