Parkgebühren sind ein Dauerthema. Autofahrer möchten möglichst günstig ihr Fahrzeug abstellen. Einzelhändler befürworten das, damit die Innenstädte und ihre Geschäfte belebt sind. Gleichzeitig haben Städte ihre Tarife in der Vergangenheit teilweise verdoppelt. Denn Stellplätze sind ein rares Gut, und mit der Gebührenerhöhung verfolgen die Kommunen mehrere Ziele. Die RHEINPFALZ gibt einen Überblick, wie viel Parken in Speyer, Landau, Neustadt, Frankenthal und Ludwigshafen sowie in Mannheim und Schwetzingen kostet. Mehr dazu lesen Sie hier.