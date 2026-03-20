Parkplätze für Autos oder Bänke und Schatten für Menschen? Bürger erkunden Speyer mit dem Verein Inspeyered aus vielen Perspektiven – und entdecken, was fehlt.

Wem gehört Speyer? Wem der öffentliche Raum, die Plätze, die Maximilianstraße? Was braucht eine lebenswerte und lebendige Stadt? Diese Fragen stellte die Initiative Inspeyered sich selbst und Bürgerinnen und Bürgern bei einem Stadtspaziergang in dieser Woche. Es war der Auftakt einer neuen Veranstaltungsreihe, deren nächster Termin am 28. April ist. Der größte Konkurrent in Sachen Platz ist, so zeigt sich in den Gesprächen, das Auto.

Gleichzeitig bleibt viel Fläche ungenutzt. Der Stadtspaziergang mit Inspeyered startete vor dem Unverpackt-Kaufladen. Direkt am Treffpunkt steht in der Wormser Straße das Gebäude der ehemaligen Post leer. Davor versammelten sich rund 20 Menschen und ein Hund. Lorina Brugger von Inspeyered gab den Startschuss. Erstes Thema: Wohnen und Leerstand. Die Spaziergänger bekamen eine Aufgabe. Wer ein leerstehendes Gebäude sah, sollte „Leerstand“ rufen. Zur Belohnung gab es Gummibärchen.

Die Gruppe traf sich vor einem leerstehenden Gebäude. Um Wohnen und Leerstand wird es beim nächsten Spaziergang gehen. Foto: Rebekka Langhans

So zog die Gruppe über die Heydenreichstraße, durch die Roßmarktstraße, dann Richtung Maximilianstraße. Rund zehnmal gab es an diesem Abend für den Ausruf eine Süßigkeit. Hinweise für den Leerstand: dauerhaft geschlossene Rollläden, zugeklebte Fenster. Die Teilnehmer sollen nicht nur zuhören, sondern neue Perspektiven auf die Stadt selbst erleben, erklärt Brugger das Konzept. Unterschiedliche Themen, mit denen sich der Verein befasst, werden bei weiteren Terminen in den Fokus rücken. Beim nächsten Termin wird es um den Schwerpunkt Leerstand gehen.

Mehr von Speyer für alle

Inspeyered setzt sich für eine „Mitmach“-Demokratie ein. Der Verein möchte Speyer schöner und lebenswerter machen – für alle. „Alle“ meinte nicht nur die anwesenden Spaziergänger. Deshalb bekam jeder für die nächste Aufgabe einen Zettel. Darauf stand eine Rolle, in der sie die Maximilianstraße gemeinsam entlanglaufen sollten. „Du bist ein 72-jähriger Mann mit Sehschwäche“, stand auf einem Zettel. Eine 90-Jährige mit Rheuma war dabei, eine aktive Rentnerin, ein Junge mit Skateboard, eine Studentin. Sie alle tauschten sich aus und merkten: Ihnen fehlt etwas. Etwa mehr Einkaufsmöglichkeiten für Rentner, die viel Zeit haben. Oder Aufenthaltsorte für Jugendliche. Barrierefrei erreichbare Bankautomaten für Ältere. Konsumfreie Orte für diejenigen, die wenig Geld haben.

»Du bist ein 72-Jähriger mit Sehschwäche« – Was würde dieser Person in Speyer wohl fehlen? Foto: Rebekka Langhans

Auf dem Königsplatz ging es um Flächengerechtigkeit. Der Platz wird einmal wöchentlich für den Markt genutzt. Einmal im Jahr veranstaltet Inspeyered den „Parking Day“, bei dem der Platz für Begegnungen, Essen und Getränke offen ist. Die restliche Zeit parken dort Autos. Dabei hätte der Platz Potenzial, eine Klimainsel zu sein, ein Ort des Aufenthalts ohne Konsumzwang, ein Ort, an dem sich Speyerer begegnen können, sagt Juliane Stadler, Initiatorin von Inspeyered. Doch es würden immer mehr Autos in Speyer und man müsse sich gemeinsam überlegen, wie solche Flächen zwischen Autos und Menschen gerecht verteilt würden.