„Com Janaina“ heißt ein neues Geschäft für hochwertige Damenmode und für Lifestyle-Produkte in der Korngasse. Es öffnet am Donnerstag am Sitz der ehemaligen Galerie Weingärtner seine Pforten. Die Inhaberin erfüllt sich einen Traum und will diesen am liebsten mit ihren Kundinnen teilen.

Ganze Generationen von Speyerern haben im Schaufenster der Galerie Weingärtner lokale Kunst bewundert, Bilder gekauft oder Drucke rahmen lassen. Zu einem Geschäft, mit dem man Erinnerungen und Emotionen verbindet, soll auch „Com Janaina“ („Mit Janaina“) werden, wenn es nach Inhaberin Janaina Liebscher und Gatte Thomas geht. Die Familie mit drei Kindern lebt seit gut zwei Jahrzehnten in Speyer-Süd und hat das historische Haus in der Korngasse 34 im Vorjahr erworben. Im Erdgeschoss beherbergt es das Geschäft, darüber zwei Wohnungen. Drei Monate habe die umfassende Renovierung gedauert, am 31. März, 10 bis 18 Uhr, wird Eröffnung gefeiert, am Samstag, 2. April, folgt von 10 bis 16 Uhr der erste Öffnungstag am Wochenende mit Sektempfang. Montags ist Ruhetag.

Janaina Liebscher führt stolz durch die beiden geschmackvoll eingerichteten Geschäftsräume und freut sich über die Passanten, die schon vor der Eröffnung Blicke durch die Schaufenster erhaschen. An den Ständern hängt Designerware vor allem aus Deutschland, Frankreich und Italien, die die 47-Jährige mit gut 20 Jahren Erfahrung in der Modeberatung nach einem zentralen Kriterium ausgewählt hat: „Ich würde jedes Teil selbst tragen.“ Damen aller Altersklassen mit Schwerpunkt ab 30 Jahren seien die Zielgruppe ihrer hochwertigen Angebote. Sie bevorzuge einen klassischen Stil, bei dem sich die Kundinnen nicht „verkleidet“ fühlten.

Südländische Vorbilder

„Ich begleite beim Bekleiden“, sagt die gebürtige Brasilianerin, die sehr an persönlichen Beziehungen zu den Kundinnen interessiert ist. „Ich liebe die Menschen“, unterstreicht sie. Ihr Geschäft habe Vorbilder in südlichen Ländern. Dafür stehe auch die Theke mit Kaffeemaschine im Raum mit der Umkleide. Das sei optimal, um ins Gespräch zu kommen, so die Speyererin, die zunächst im Ein-Frau-Betrieb den Start in die Selbstständigkeit wagt. Speyer sei der richtige Standort dafür, sind sie und ihr Ehemann, ein Rechtsanwalt und Juraprofessor, überzeugt. „Ein Bekleidungsgeschäft mit einem vergleichbaren Konzept gibt es hier noch nicht.“ Die Domstadt sei klein, besonders und charmant, „Com Janaina“ solle das ebenfalls sein.