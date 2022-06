Als „dreist“ ordnet die Polizei einen Parfümdiebstahl am Samstag, 13 Uhr, in einem Kaufhaus in der Speyerer Fußgängerzone ein. Zwei offensichtlich zusammenarbeitende Verdächtige hätten die Abteilung betreten. Ein Mann habe die zuständige Mitarbeiterin abgelenkt und gezielt vom Ort des Geschehens weggelockt. Der andere habe mehrere Parfümflakons im Wert von 750 Euro in eine Tasche gepackt und sei per Fahrrad geflüchtet. Noch bevor der Diebstahl bemerkt wurde, habe sich auch der andere Mann unerkannt entfernt. Die Ermittler suchen nun Zeugen: Telefon 06232 1370, E-Mail pispeyer@polizei.rlp.de.