448 Euro betrug laut Polizei der Wert der Beute eins Ladendieb-Pärchens, das am Mittwoch gegen 17.30 Uhr in Speyer gestellt wurde. Die 21-jährige Frau habe in einem Kaufhaus in der Maximilianstraße mehrere Parfümflaschen aus einem Regal genommen und in ihre Handtasche gesteckt, so die Beamten. Gleichzeitig habe ein 41-Jähriger „Wache“ gestanden, „indem er so tat, als würde er eine Zeitschrift lesen“. Er habe jedoch Personal des Kaufhauses beobachtet. Beide hätten nicht bemerkt, dass sie wiederum im Visier eines Mitarbeiters des Kaufhauses waren. Als sie durch den Kassenbereich gelaufen seien, ohne zu bezahlen, habe der Mann sie zu Fuß verfolgt und die Polizei gerufen. Bei einer Fahndung seien die Verdächtigen in der Bahnhofstraße gestoppt und kontrolliert worden. Die Beamten fanden bei ihnen laut Bericht sechs Parfüms für 448 Euro und leiteten ein Strafverfahren wegen Diebstahls ein.