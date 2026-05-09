„Paradies am See“ zerstört: Eigentümer berichtet von dramatischer Feuernacht für Camper

Das Restaurant „Paradies am See“ in Speyer ist niedergebrannt. Der Betreiber des Campingplatzes äußert einen schlimmen Verdacht.

Dramatische Stunden im Paradies: In der Nacht auf Samstag ist das Ausflugslokal „Paradies am See“ in Speyer komplett ausgebrannt. Verletzt wurde niemand. Der Schaden soll bei mindestens 300.000 Euro liegen.

Wo bis Freitag, 23 Uhr, noch viele Gäste vom naheliegenden Campingplatz zum Essen saßen, ist am Samstagmorgen nur noch Schutt und Asche zu sehen. Für die Eigentümerfamilie ist der Fall eindeutig: „Es muss Brandstiftung gewesen sein. Das Restaurant war ein finnisches Holzhaus. Da hätte man direkt nebendran zündeln können, ohne dass was passiert“, sagt Horst Marschlich der RHEINPFALZ.

Eigentümer des Campingplatzes: „Es war Brandstiftung“

Erst vor vier Wochen hatte ganz in der Nähe eine Scheune gebrannt. „Genau wie jetzt bei uns: gegen 2:30 Uhr“, erklärt Marschlich. Im Fall der Scheune ziehen auch die Ermittler Brandstiftung in Betracht. Wobei ein abschließendes Ergebnis noch aussteht.

So weit wie die unter Schock stehende Familie Marschlich sind die Ermittler noch nicht mit ihrer Einschätzung. Sie haben die Suche nach der Brandursache am Steinhäuserwühlsee erst aufgenommen. Klar ist bislang, dass sich der Brand an der Rückseite des Gebäudes über das Dach entwickelt hat. Als die Feuerwehr gegen 2:30 Uhr am Lokal ankam, stand das Haus bereits in Vollbrand. Viel zu retten gab es nicht mehr.

Das Gebäude stand in Vollbrand. Foto: Feuerwehr Speyer/dpa

Zumal sich die Löscharbeiten aufgrund der Lage des Restaurants als schwierig herausstellten. Nur durch die Hilfe der Feuerwehr Römerberg-Dudenhofen war es den Speyerer Einsatzkräften überhaupt erst möglich, die für die Eindämmung notwendigen Schlauchverbindungen zu legen.

Letztlich schaffte es die Feuerwehr mit Wasser aus zwei Hydranten sowie aus dem Steinhäuserwühlsee, den Brand unter Kontrolle zu bringen. Mit Radladern zogen Experten noch am Samstag die Trümmer auseinander, um auch das letzte Glutnest zu löschen.

Ein Schock war der Brand laut Marschlich für die zahlreichen Camper auf dem Campingplatz direkt nebenan. Sie seien in heller Aufregung geflüchtet, viele hätten in der Nacht kein Auge mehr zugemacht. „Morgen ist Muttertag, wir sind komplett ausgebucht. Es ist ein Jammer“, sagt Horst Marschlich. Der Betrieb des Restaurants sei bis auf Weiteres eingestellt, alle Reservierungen verlieren ihre Gültigkeit. Badestrand und Campingplatz seien ganz normal erreichbar. „Auf unserer Homepage haben wir eine Telefonnummer stehen. Wer Fragen hat, soll sich unbedingt melden“, so Marschlich.

Inferno im Paradies. Foto: Klaus Landry

Wie es nun weitergeht? Das wissen die Marschlichs noch nicht. Beide sind in Speyer eine Institution, begrüßen seit vielen Jahren Gäste im Paradies. Horst Marschlich hat sich aufgrund seines Alters auf die Arbeit im Kassenhäuschen konzentriert, liebt den zwanglosen Plausch mit Menschen. Umso mehr schmerzt ihn, was nun passiert ist: „Wer macht so etwas? Wir haben doch keine Feinde, tun niemandem etwas zuleide“, sagt er.

Mit Sorgen blickt er auf den Rest der Hochsaison und hofft, dass trotz des Brandes auch an diesem Wochenende viele Besucher zum Campen und an den Strand kommen.

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