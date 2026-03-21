Am Woogbach muss eine große Pappel aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Ihr Personal werde deshalb am Mittwoch, 25. März, entlang des Fußweges an der Kleingartenanlage tätig. Bei einer Kontrolle sei festgestellt worden, dass eine Pappel am Fußweg von dem holzzersetzenden Pilz Zunderschwamm befallen ist. Dieser könne die Stand- und Bruchsicherheit des Baumes erheblich beeinträchtigen und Fußgänger gefährden, was die Fällung unumgänglich mache. Der Radweg ab der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Dudenhofen werde von 7 bis 17 Uhr gesperrt. Eine Umleitung aus Richtung Dudenhofen sei über die Brücke „Ederbuckel“ eingerichtet.