Für Kerstin Ohlemann ist die Arbeit im stationären Hospiz im Wilhelminenstift erfüllend wie keine andere. Seit 2023 leitet die 52-Jährige das Haus, das nun 30 Jahre besteht.

Kerstin Ohlemann ist stolz, im Auftrag der Diakonissen dem im Februar 1996 als erstes stationäres Hospiz in Rheinland-Pfalz gegründeten Haus für schwerstkranke Menschen vorzustehen. Zuvor hat sie als Krankenschwester in der inneren Onkologie gearbeitet und 2011 ihr Psychologiestudium aufgenommen. „Für Kranke, Sterbende und ihre Angehörigen da zu sein, ist schöner als alles andere“, ist sie überzeugt. Darin stimmt auch Diakonissen-Vorsteherin Schwester Isabelle Wien mit Ohlemann überein. „Menschen sollten an der Hand eines anderen sterben, nicht durch sie“, nimmt sie die Debatte über aktive Sterbehilfe auf.

Zeitgemäße Neugestaltung

Sicher, das Hospiz auf dem Gelände der Diakonissen und die sieben Pflegeplätze seien nach drei Jahrzehnten in die Jahre gekommen, räumt Ohlemann „Gebrauchsspuren“ ein. Sie selbst kam 2020 als Pflegekraft in die Einrichtung und ist dann zur Leiterin aufgestiegen. Um baulich etwas zu tun, hat sie 2025 eine zeitgemäße Neugestaltung des Wohn- und Essbereichs inklusive Boden-Austausch in die Hand genommen. „Im nächsten Schritt werden die Gästezimmer umfassend renoviert und eine Klimatisierung der Räume installiert“, kündigt sie weitere Veränderungen an.

Glücklicherweise sei eine Hauswirtschafterin mit dem grünen Daumen ausgestattet, weist Ohlemann auf viel Grün und Blühendes in Haus und Garten hin. Hinzu kämen noch vier Hospiz-Hühner, die zum Vergnügen der Gäste beitrügen und für frische Eier sorgten. Geblieben ist Papagei „Mäuslein“, der vor 28 Jahren sein Zuhause im Hospiz bezogen hat. Ohlemann, 21 hauptamtliche und 25 ehrenamtliche Mitarbeiter sowie alle Hospiz-Gäste haben ihn in ihre Herzen geschlossen. Darin haben ganz besonders die Gäste ihren Platz. „Zu uns kommen Menschen, deren Angehörige die Pflege emotional und körperlich nicht mehr leisten können“, erklärt Ohlemann.

Anrührende Momente

2025 endete die Verweildauer im Hospiz durchschnittlich nach 33 Tagen. In seltenen Fällen bleiben die Gäste nach Angaben Ohlemanns Monate oder Jahre, manche kehren sogar noch einmal nach Hause zurück. Ohlemann achtet auf enge Zusammenarbeit mit ambulantem Hospiz, Palliativstation des Diakonissen-Stiftungs-Krankenhauses und dem ambulanten Hospiz-Beratungsdienst. Besonders wichtig ist ihr, dass die Bedürfnisse ihrer Hospiz-Gäste im Mittelpunkt des Tagesablaufs stehen. „Da wird manchmal nachts gekocht“, sagt sie und erzählt von einer Frau, die begeistert von den Eberhofer-Krimis war. „Das Filmstudio hat uns die neueste Episode noch vor der Erstausstrahlung zur Verfügung gestellt, sodass sie sie noch sehen konnte.“ Einem DDR-Autofan habe ein Trabant-Besitzer eine letzte Spritztour durch Speyer ermöglicht, eine Frau sei mit ihrer Katze im Arm gestorben, erinnert sich die Hospiz-Leiterin an anrührende Momente in ihrem beruflichen Alltag.

Ohlemann fällt es nicht schwer, mit Sterben und Tod umzugehen. Regelmäßige Supervisionen und persönliche Gespräche mit Psychologen unterstützen sie und alle Mitarbeiter dabei. Empathie, Einfühlungsvermögen und das Bewusstsein, täglich für Menschen in schweren Krisen da zu sein, nennt die Hospiz-Leiterin Voraussetzungen für den Beruf. Ehrenamtliche würden dafür qualifiziert, betont sie. Ihr Ziel sei es, Lebensqualität bis zuletzt zu ermöglichen, sagt Ohlemann.

Traum vom „neuen Hospiz“

Privat setzt die Speyerin auf Entspannung, am liebsten mit einem Buch in der Hand. Bewusst habe sie sich aus Zeitgründen gegen ein Haustier entschieden, erklärt sie. Sie bezeichnet sich als glücklichen Single. In manchen Stunden träumt Ohlemann „ganz heimlich“ von einem neuen Hospiz mit mehr Platz für Gäste, Angehörige und Mitarbeiter als in seinen ersten 30 Jahren.

Spendenkonto

Evangelische Diakonissenanstalt Speyer-Mannheim-Bad Dürkheim, IBAN DE24 5206 0410 0007 0009 36, Stichwort: Hospiz im Wilhelminenstift