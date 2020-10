Am Montagmorgen gegen 5.50 Uhr ist nach Angaben der Polizei Speyer ein auf der B9 in Fahrtrichtung Ludwigshafen fahrender Pkw kurz vor der Ausfahrt Speyer-Nord aufgrund eines technischen Defekts auf der rechten Fahrspur liegengeblieben. Da an der Stelle kein Seitenstreifen vorhanden ist, wurde das Pannenfahrzeug von der Polizei bis zum Eintreffen des Abschleppdienstes abgesichert. Der Verkehr staute sich zeitweise über zwei Kilometer Länge in Richtung Germersheim zurück. Ab 7.36 Uhr waren wieder beide Fahrspuren in Richtung Ludwigshafen dann wieder freigegeben.