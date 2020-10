Der Wegbereiter der Einheit wurde nicht vergessen an deren 30. Jahrestag. Das Grab von Altkanzler Helmut Kohl am Adenauerpark war am Samstag besonders häufig besucht. Einzelne Blumensträuße sind vor dem Zaun abgelegt worden, zudem ein Stein mit der Aufschrift „Danke“ und ein Gebinde der CDU-Fraktion Thüringen. Auch das Grab selbst war neu und herbstlich geschmückt. Gast am Vortag war zum Gedenken an Kohl die Paneuropa-Union, die 1922 gegründete älteste europäische Einigungsbewegung. Kohl habe stets gegen die Teilung Europas durch Stacheldrähte und Minenfelder gekämpft und die Einigung vorangetrieben, so Präsident Bernd Posselt, der unter anderem von der Europaabgeordneten Christine Schneider (Landau) begleitet wurde und Grüße von Kohls Enkel Johannes Volkmann übermittelte.