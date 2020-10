Aufgrund des derzeitigen Infektionsgeschehens können einige bereits angekündigte Veranstaltungen in Speyer nicht stattfinden.

Der für Mittwoch, 28. Oktober, bei den SchUM-Kulturtagen gepkante Vortrag von Roland Paul zum Thema „80. Jahrestag der Gurs-Deportation“ im Stadtratssitzungssaal soll – sofern das Infektionsgeschehen dies zulässt – zu einem späteren Zeitpunkt nachgeholt werden. Die von der Stadtbibliothek Speyer beworbene Lesung „Süßes oder Saures“ im Historischen Ratssaal am Donnerstag, 29. Oktober um 19.30 Uhr der „Phantastik Autoren Speyer“ in Kooperation mit der Stadtbibliothek fällt aus. Bereits gekaufte Karten können nach Rücksprache in der Stadtbibliothek zurückgegeben werden – entweder telefonisch unter 06232 14-1383 oder mailto: stadtbibliothek@stadt-speyer.de. Schlagwörter Speyer