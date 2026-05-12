„Die Entscheidung ist uns verdammt schwer gefallen“: Die Palzwannerer aus Waldsee sagen das für den Vatertag, 14. Mai, geplante Vatertagsgrillen am Rhein-Deich ab. Grund ist die schlechte Wetterprognose. Es wird mit Regen, Gewitter und lediglich zwölf Grad gerechnet. Das Treffen, das erstmals vor 15 Jahren stattfand, hat in Waldsee Kultstatus. Traditionell kamen zahlreiche Menschen auf der Wiese am Restaurant Rheinblick zusammen, tranken, aßen und hörten Live-Musik. Der Erlös des Festes kam einem sozialen Zweck zugute, diesmal wäre der Waldkindergarten unterstützt worden. Einen alternativen, freien Veranstaltungsort gibt es nicht. „Wir haben alle Indoor-Möglichkeiten geprüft“, sagt Mitorganisator Simon Schneider. In der Sommerfesthalle findet das Oldtimer-Treffen der Eintracht statt. Statt des Vatertagevents organisieren die Palzwannerer dieses Jahr zum ersten Mal ein Weinfest, das am Freitag, 2. Oktober, mit der Band Woifeschdkänisch rund um Monji El Beji in der Sommerfesthalle stattfinden soll.