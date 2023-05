Wenn die großen Pflanzkübel wieder in der Maximilianstraße stehen, ist der Frühling endgültig in Speyer eingekehrt. Dieser Tag war am Montag – und bedeutete im Vergleich zu den Vorjahren, als die Fußgängerzone meist schon Anfang Mai bestückt worden war, eine „Verspätung“. Anna Hahn, Sprecherin der Stadtverwaltung, erklärt: „Dieses Jahr konnten die Pflanzen erst in der ersten Maiwoche aus dem Winterquartier geholt werden, da das Wetter sehr unbeständig war und es oft noch kalte Nächte gab.“ Vor den Hallen der Stadtgärtnerei müssen sie sich dann noch einige Zeit akklimatisieren, bevor sie mit Lastwagen und Ladern in die Innenstadt gebracht werden können.

Sieben Mitarbeiter waren laut Hahn am Montag dafür im Einsatz. Aufgestellt wurden demnach 17 große Hanfpalmen und 32 Oleanderkübel. Am Dienstag würden noch Randbereiche wie die Korngasse mit kleineren Kübeln bestückt. „Hier sind es dann insgesamt zehn Stück.“ Die Kübelpflanzen zieren seit Jahren Innenstadt-Bereiche, in denen es keine oder nur wenige Straßenbäume gibt. Bei einer geplanten Umgestaltung der Maximilianstraße könnten laut Stadt vor allem aus Klimaschutz-Gründen aber auch dort Straßenbäume hinzukommen. Im Winterhalbjahr standen die Pflanzkübel in einer Halle im Schlangenwühl.