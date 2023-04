Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach den Musikalischen Andachten im Advent in der Kirche St. Otto hat nun PalatinaKlassik wieder eine geistliche Feierstunde musikalisch gestaltet. Mit dieser Maiandacht, der Diakon Paul Nowicki liturgisch vorstand, begann auch das Jahresprogramm. Zugleich wurden ein Jubiläum und ein Geburtstag gefeiert.

In Gebet, Lesung und Impuls ging Diakon Nowicki auf Maria ausdrücklich ein. Ihr ist der Monat Mai in der katholischen Kirche im Besonderen gewidmet. Musikalisch war das Programm rein instrumental, was bei