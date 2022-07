Georg Friedrich Händels populäres Oratorium „Der Messias“ wird in deutscher Sprache von den Ensembles von PalatinaKlassik in der Kirche St. Otto aufgeführt.

Im Rahmen seiner Jubiläumsfeierlichkeiten zum zehnjährigen Bestehen führt der Förderkreis PalatinaKlassik am Freitag, 15. Juli, in St. Otto, Kurt-Schumacher-Straße 39, in Speyer um 19 Uhr das Oratorium „Messiah“ von Georg Friedrich Händel auf. Das Werk wird in deutscher Sprache erklingen, schon im 18. Jahrhundert gab es deutsche Versionen bei den Aufführungen auf dem Kontinent, unter anderem von dem Dichter und Philosophen Johann Gottfried Herder.

Georg Friedrich Händel komponierte seinen „Messiah“ (Der Messias) im Sommer 1741, mit der Arbeit begann er am 22. August. Charles Jennes hatte den Text aus Bibelstellen zusammengestellt. Sechs Tage später hatte er bereits den ersten Teil beendet, bevor er am 6. September den zweiten und am 14. September den dritten fertigstellte. Das Werk gehört bis heute zu den populärsten Beispielen geistlicher Musik des christlichen Abendlandes. Es umfasst in drei Teilen die christliche Heilsgeschichte, beginnend mit den alttestamentlichen Prophezeiungen von Propheten wie Jesaja, das Leben Jesu, der als Erfüllung der Prophezeiungen gesehen wird, seine Geburt, seinen Tod am Kreuz und die Auferstehung.

70 Aufführungen zu Lebzeiten

Einer öffentlichen Generalprobe am 9. April 1742 folgte die Uraufführung unter Händels Leitung am 13. April mit großem Erfolg in Dublin.

„Dieses Oratorium übertrifft alles, was in dieser Art je in diesem oder einem anderen Königreich aufgeführt wurde“, jubelte die Presse. Die zweite Aufführung am 3. Juni stand der ersten nicht nach. Mit etwa 70 Aufführungen noch zu Händels Lebzeiten wurde das Oratorium zu einem seiner meist gespielten Werke.

Die Ausführenden sind das PalatinaKlassik Vokalensemble, der Philharmonische Chor an der Saar, die PalatinaKlassik Kammerphilharmonie sowie als Vokalsolisten Susanne Bernhard, Sopran, Victoria Real, Alt, Daniel Wagner, Tenor, und Heikki Kilpeläinen, Bass. Die Leitung hat Leo Kraemer.

Barockes Feuerwerk

In der letzten Woche der Sommerferien geht das Jubiläumsprogramm mit dem zweiten Speyerer Musikherbst weiter. Der erste Teil läuft vom 28. August bis 4 September. Am 28. August, 17 Uhr, ist das Eröffnungskonzert mit dem PalatinaKlassik-Barockensemble im Historischen Ratssaal in Speyer und Musik von Bach, Mozart und der Wiener Klassik. Am 1. September, 19 Uhr, ist ein Orgelkonzert in St. Otto mit Leo Kraemer, der „Die Kunst der Fuge“ von Johann Sebastian Bach spielt. Am 4. September, 17 Uhr, folgt ein Barockes Feuerwerk mit dem PalatinaKlassik-Barockensemble in St. Otto und Werken von Johann Sebastian Bach (h-moll-Suite und d-moll-Doppelkonzert) und Georg Philipp Telemann (Teile aus der Musique de Table, der Tafelmusik).

Info

Kartenvorbestellung und Information unter Telefon 06232 36225 oder per E-Mail an palatinaklassik@t-online.de.