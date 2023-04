Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Schwungvoll, mitreissend und entfesselt machte das Eröffnungskonzert des neuen Mini-Festivals „Speyerer Musikherbst“ von PalatinaKlassik am Dienstagabend im gut besetzten Historischen Ratssaal Appetit auf mehr, was es in diesen Tagen in der Kirche St. Otto in Speyer-West geben wird. Vivaldi und Mozart leitete Palatina-Musikchef Leo Kraemer von seinem neuen, resonanzstarken Cembalo aus. Seine mitstreitenden Streicher-Solisten agierten mit Verve und Teperament.

