Die Palatina Bus GmbH aus Edenkoben, die für die Buslinie von Speyer nach Neustadt verantwortlich ist, hat die Personalplanung so organisieren können, dass in den kommenden Tagen der Betrieb trotz des landesweit laufenden Busfahrerstreiks und des krankheitsbedingten Personalmangels uneingeschränkt laufen kann. Es sollen vorerst keine Fahrten ausfallen, teilt Fahrdienstleiter Jürgen Heil mit. Die Situation werde sich ab Montag entspannen. Dann solle der Streik enden. Überwiegend bestreikt werden aktuell andere Buslinien in Speyer.

Aufgrund des erhöhten Krankenstandes, der in der vergangenen Woche am Standort Edenkoben hinzugekommen sei, konnten zumindest am Sonntag, 30. Januar, keine Busse zwischen Neustadt und der Domstadt verkehren. Weitere Einschränkungen im Nahverkehr sind für die Schiene angekündigt: Aufgrund von Bauarbeiten fallen ab dem kommenden Montagabend bis Samstag, 5. März, jeweils zwischen 19.15 bis 1.15 Uhr mehrere S-Bahnen zwischen Schifferstadt und Germersheim aus.