Speyerer Silhouetten (11): Bis zu 530.000 Pakete pro Stunde werden heute im Speyerer Paketzentrum bearbeitet. Das ist fast 30-mal so viel wie noch 1995, als das Gebäude im Süden der Domstadt in Betrieb genommen wurde. Im nächsten Jahr soll es noch weiter wachsen.

Es gab kein Telefon im neuen Paketzentrum in der Speyerer Göteborgstraße. Daran kann sich Karin Fuchs, Mitarbeiterin in der Stellenleitung, noch sehr gut erinnern. Seit 1995 ist das Gebäude im Süden der Domstadt ihr Arbeitsplatz, also von Beginn an. „Damals war es noch ein Rohbau. Wir mussten viel organisieren.“ Das macht Fuchs auch heute noch im Paketzentrum, dessen Grundstück fast 125.000 Quadratmeter umfasst. Das Drumherum hat sich über die Jahre aber verändert. Und zwar gewaltig.

Während im März 1995 in Speyer noch rund 18.000 Pakete pro Stunde bearbeitet wurden, sind es laut Aussage von Paketzentrums-Chef Rudi Herz heute bis zu 530.000. Aus den anfänglich 20 Mitarbeitenden sind 400 bis 500 Stammbeschäftigte geworden. Und die Tendenz steigt: „Im kommenden Jahr werden weitere 130 Stammbeschäftigte dazukommen“, kündigt Herz an.

Bis zu 31,5 Kilogramm

Das Paketzentrum wird aktuell erneut erweitert, so wie es in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder geschehen ist. Der Grund: Die Paketmenge nimmt zu, immer mehr Dinge werden verschickt. „Das hat Corona noch beschleunigt“, sagt Herz. Wenn die Bauarbeiten abgeschlossen sind, wird das Speyerer Paketzentrum eines der größten in ganz Deutschland sein, und rund um die Uhr alles auf den Weg bringen, was mindestens ein Zentimeter hoch und höchstens 31,5 Kilogramm schwer ist.

Fortbewegt werden die Pakete, die ins Saarland, in die Pfalz und die Region Rhein-Neckar gehen, über mittlerweile insgesamt 720 Transportbänder, die zusammen fast fünf Kilometer lang sind. „Damals, 1995, war die Halle noch ganz nackt“, erinnert sich Mitarbeiterin Fuchs. Erst nach und nach seien die Maschinen hinzugekommen, die mit den Jahren immer wieder hätten angepasst werden müssen. „Heute läuft vieles digital“, sagt Fuchs. „Für uns ist jede Sendung zu jeder Zeit identifizierbar.“ Das gilt auch für die Empfänger, die in einer App immer den aktuellen Ort ihrer Sendung überprüfen können.

Viel Metall in der Halle

Fuchs ist damals von der alten Post in der heutigen Post-Galerie ins Paketzentrum gewechselt. „Von einem alten denkmalgeschützten Gebäude in ein modernes, hoch technisiertes Gebäude dieser Größe zu kommen, war schon sehr beeindruckend“, sagt sie. „Die schiere Größe der metalllastigen Halle macht schon Eindruck.“

Die Serie

Jahrtausende haben ihre Spuren hinterlassen in Speyer. Diese neue Serie beschränkt sich der Einfachheit halber auf Jahrzehnte. Sie stellt prägnante Gebäude im Stadtbild aus jeder der Dekaden seit 1890 vor.