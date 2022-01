Das Speyerer Paketzentrum der Deutschen Post DHL Gruppe vermeldet einen Rekord: Im Jahr 2021 wurden in der Göteborger Straße im Speyerer Süden mehr als 102 Millionen Paketsendungen umgeschlagen, so viele wie noch nie zuvor.

Die genau 102.433.651 Pakete bedeuten laut DHL nochmals eine leichte Steigerung gegenüber dem Jahr 2020, als die 102-Millionen-Marke ebenfalls übertroffen war. Laut Rudi Herz, Leiter des Zentrums, war damit eine arbeitsreiche Zeit verbunden: „Die besonders hohen Sendungsmengen haben wir alle gemeinsam sehr gut bewältigt, trotz der Einschränkungen in einem von Corona geprägten Jahr.“ Der Spitzentag habe kurz vor Weihnachten gelegen – am 21. Dezember 2021 waren es 521.077 Sendungen.

Auch in nächster Zeit „sehr hohes Niveau“

Das Jahr 2022 begann dem Unternehmen zufolge ebenfalls erwartungsgemäß mit hohen Paketmengen. Der Spitzentag habe in der ersten Kalenderwoche gelegen, aber es werde auch in den kommenden Wochen ein sehr hohes Niveau erwartet. Der Betrieb mit mehreren hundert Mitarbeitern will seine Kapazität weiter ausbauen und investiert in eine Erweiterung, so Sprecher Heinz-Jürgen Thomeczek: Ein Trakt werde hinzugefügt und schließe das bisherige U-förmige Gebäude zu einem „O“. Eingebaut werde eine eigene Anlage zur Sortierung kleinerer Formate.