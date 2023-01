Auch im Paketzentrum der Post in Speyer sind Beschäftigte dem Streikaufruf der Gewerkschaft Verdi gefolgt. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag hätten 30 bis 40 Mitarbeiter die Arbeit niedergelegt, sagte Tanja Lauer, Verdi-Landesbezirksfachbereichsleiterin Postdienste, am Freitag auf Anfrage: „Es sind viele Sendungen liegengeblieben.“ Der Mittagsschicht am Freitag seien etwa 100 Beschäftigte ferngeblieben, erst ab 22 Uhr habe sich der Betrieb wieder normalisiert. Allerdings werde es nach Lauers Einschätzung noch Tage dauern, bis der Berg an nicht bearbeiteten Sendungen abgetragen sei, zumal am Samstag weiterhin viele Zusteller streiken würden. Betroffen von Ausständen sind laut Lauer in der Region auch die Briefzentren in Ludwigshafen und Mannheim sowie vereinzelte Zustellstützpunkte im Großraum Ludwigshafen. So seien in der größten Stadt der Pfalz am Freitagmittag rund 400 Postbedienstete nicht zur Arbeit erschienen. Auch am Samstag würden etliche Brief- und Paketzusteller streiken, daher sei in der Vorderpfalz weiterhin mit Verzögerungen bei der Post zu rechnen, sagte Lauer.

In Rheinland-Pfalz sind von den Warnstreiks laut Lauer auch die Paketzentren in Saulheim und Neuwied sowie die Briefzentren in Trier, Koblenz und Mainz betroffen. Verdi fordert für die Beschäftigten der Post 15 Prozent mehr Lohn und Gehalt. Das Unternehmen lehnt dies ab. Nachdem zwei Verhandlungsrunden ergebnislos verlaufen waren, hatte Verdi bundesweit zu Warnstreiks aufgerufen. Die Gewerkschaft hat für die kommenden Tage weitere Ausstände angekündigt.