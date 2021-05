Das Speyerer DHL-Paketzentrum beteiligt sich an einer bundesweiten Aktion und zeigt am Montag, 17. Mai, Flagge – genauer gesagt: Regenbogenflagge, die an diesem Tag ein besonderes Zeichen setzen soll.

Insgesamt 570 Regenbogenfahnen sollen am Montag laut einer Pressemitteilung des Unternehmens DHL in ganz Deutschland wehen und für eine „bunte Post“ werben – auch auf dem Paketzentrum in der Göteborger Straße 5 in Speyer. Anlass ist der Internationale Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie, der am 17. Mai begangen wird. Die Regenbogenfahne sei ein Symbol für Vielfalt, die auch das Tochterunternehmen der Deutschen Post AG stärken wolle, heißt es in der Mitteilung. „Bei uns soll sich niemand wegen seiner sexuellen Orientierung oder geschlechtlichen Identität verstecken müssen. Wir wollen ein diskriminierungsfreies Arbeitsumfeld für alle“, wird Rudi Herz, Leiter des Speyerer Paketzentrums mit mehren 100 Mitarbeitern, zitiert.