Sascha Koch aus Speyer ist für die Weltmeisterschaft mit der Dreier-Mannschaft und im Präzisionsschießen von Freitag, 19., bis Sonntag, 21. November, in Santa Susanna bei Barcelona nominiert worden. Für ihn bedeutet das nach acht Jahren Pause die Rückkehr auf die ganz große Bühne, auf der er zuvor schon als Dauergast spielte.

„Ich wollte meine Kinder aufwachsen sehen“, sagte Koch im Gespräch mit der RHEINPFALZ. In Spanien zählt er nun fest zum Stamm des deutschen Teams: „Unser Ziel ist erstmals ein Platz auf dem Podium.“ Zuletzt belegten die Deutschen Rang fünf.

In den vergangenen Wochen schienen die Kochs, die für TV Waldhof starten, ein Abonnement auf Bronze bei deutschen Titelkämpfen zu besitzen.

Das galt für den Speyerer mit seiner Frau Lara in Diefflen, die beiden in der Mannschaft und für Tochter Ella-Renee bei ihrer ersten Teilnahme. Sie stand in Rastatt in der Auswahl der Mannheimer bei den Zwölf- bis 14-Jährigen.