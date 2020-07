Sascha Koch aus Speyer hat mit der deutschen Nationalmannschaft das Europa-Finale der Precision Shooting Challenge erreicht. Im Viertelfinale besiegte er mit seinen Kameraden zunächst die Niederlande 3:2. Danach folgte der 3,5:1,5-Triumph der Auswahl um Koch über die Dänen.

Wieder Dänemark

Das Endspiel steigt am Montag und Dienstag, wieder gegen eine dänische Fünf. Koch, der am Sonntag mit Deutschland ein weiteres Turnier in Rastatt gewann, plant seinen Einsatz am Dienstag (19 Uhr), in der Burgstraße.

Er tritt dann wieder als Deutschlands Schlussschütze an. Seine starke Form stellte Koch mit 30 Treffern bei 30 Versuchen, dem Turnierrekord, gegen Dänemark unter Beweis.