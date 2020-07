Der 28 Jahre alte Hotelkaufmann Sajan Bhalla ist seit 1. Juli neuer Pächter des Hotels Alt Speyer in der Großen Gailergasse. Doris Walch, zusammen mit ihren Mann Stefan Besitzer der Immobilie, ist Ende Juni aus der Leitung des Zwölf-Zimmer-Hauses ausgeschieden. Das hat Walch in seinem Newsletter bekanntgegeben. Der 28 Jahre alte Hotelkaufmann Sajan Bhalla ist seit 1. Juli neuer Pächter des Hotels Alt Speyer in der Großen Gailergasse. Doris Walch, zusammen mit ihren Mann Stefan Besitzer der Immobilie, ist Ende Juni aus der Leitung des Zwölf-Zimmer-Hauses ausgeschieden. Das hat Walch in seinem Newsletter bekanntgegeben. Bhalla kommt aus dem elterlichen Hotelbetrieb im hessischen Babenhausen. Er ist mit seiner Frau und dem gemeinsamen elf Monat alten Kind nach Speyer gezogen. Er will das Drei-Sterne-Haus weiter als Hotel Garni führen. Das Ehepaar Walch hatte auf die Ausschreibung mehrere Interessenten, teilt Walch mit.

