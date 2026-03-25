Die Bauarbeiten an den Osttürmen des Speyerer Doms schreiten voran. In diesen Tagen wird der zweite Bauabschnitt vorbereitet.

Wie eine Sprecherin des Domkapitels auf Anfrage mitteilt, werde derzeit das Gerüst für den nächsten Abschnitt der umfangreichen Sanierung umgebaut. Dafür ist in den vergangenen Tagen noch einmal der turmhohe gelbe Kran angerückt, mit dem das Gerüst schon Ende 2024 errichtet wurde. Wie berichtet, ist der Bauablauf inzwischen verändert worden. Der ursprüngliche Plan sah vor, erst den Südostturm mit drei Turmgeschossen und Schaft instandzusetzen und anschließend am Nordostturm weiterzumachen. Weil sich jedoch die Schäden an den oberen Turm-Teilen als größer erwiesen hatten, wird der obere Part des Nordostturms als zweiter Bauabschnitt vorgezogen.