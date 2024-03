Ein Einbruch in ein Auto gibt der Polizei Rätsel auf. Laut Mitteilung vom Mittwoch haben am Montag gegen 2 Uhr die Täter „auf unbekannte Art und Weise“ einen ordnungsgemäß geparkten Wagen in der Franz-Stützel-Straße geöffnet und daraus circa 50 Euro Bargeld, zwei Jacken und mehrere Schlüssel entwendet. Einige Minuten später habe die 26-jährige Fahrzeug-Eigentümerin per App eine Mitteilung erhalten, dass ihr Fahrzeug nicht verschlossen sei. Da sei es schon zu spät gewesen. „Die Polizei rät dringend dazu, geparkte Fahrzeuge abzuschließen“, teilen die Ermittler mit. Beim Einsatz von Funkschlüsseln sollte das jeweils separat überprüft werden. Außerdem sollten keine Wertsachen im Auto verbleiben.