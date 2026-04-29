Der Sportbetrieb läuft wohl fast wie gehabt. Aber was passiert dann?

Die Insider haben es schon gewusst, die Skeptiker damit gerechnet: Eine größere Sanierung der Osthalle Speyer fällt aus finanziellen Gründen vorerst flach. Für die Eltern der Schüler aus der nutzenden IGS, die Jugendspieler, den Sportfan kommt das jetzt sicher überraschend. Brandschutz als eine der Maßnahmen klingt lebenswichtiger und scheint nun nicht mehr vorrangig. Horrorszenarien von einer jahrelangen Schließung schwinden aber. Wirklich?

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Der Boden muss gemacht werden. Hier geht es auch um das Anliegen Speyers erfolgreichsten Sportvereins: dem AV 03. Der vielfache, aktuelle und wieder favorisierte deutsche Gewichtheber-Meister wollte ein Finale in der Osthalle vor 1000 Zuschauern ausrichten, auch wenn sein Verband nun mit zentralem Austragungsort Heidelberg und Eingliederung in die Finals verschiedener Sportarten andere Wege beschreitet. Die boomenden TSV-Handballer atmen nur kurz auf. Der Bedarf einer neuen (Trainings)Halle bleibt.