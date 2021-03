Nach dem Erfolg der Weihnachtsauflage bieten die Freundeskreise der sieben Partnerstädte der Stadt Speyer nun auch an Ostern eine Überraschungstasche mit lokalen Köstlichkeiten und landestypischen Spezialitäten an. Dies teilte die Stadtverwaltung am Mittwoch mit. Die Tasche enthält demnach Kaffee aus Ruanda, Risottoreis aus Italien, Roter Beete mit Meerrettich aus Polen, Tee aus China, Kichererbsen für original israelischen Hummus, Gebäck aus Frankreich und Spezialitäten aus Russland sowie „eine liebevoll gestaltete Broschüre mit Rezepten, die dazu einladen, das Fernweh zu stillen“. Die Ostertasche sei in limitierter Auflage ausschließlich von Donnerstag, 25. März, bis Samstag, 27. März, jeweils von 14 bis 20 Uhr in der Weinwunderbar, Salzgasse 2, erhältlich. Der Rechnungsbetrag in Höhe von 25 Euro werde im Namen und auf Rechnung der Freundeskreise der Speyerer Partnerstädte vereinnahmt. Partnerstädte sind in Italien Ravenna, in Polen Gniezno, in China Ningde, in Israel Yavne, in Frankreich Chartres und in Russland Kursk. Dazu kommt die Partnerregion Rusizi in Ruanda.