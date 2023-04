Für die Osterfeiertage bietet das Technik-Museum den Modellbau-Liebhabern ein besonderes Schmankerl: Vom 8. bis 10. April präsentiert der Verein zur Förderung der Luftfahrthistorie der Pfalz (VFLP) die Speyerer Modellbautage.

Wie das Museum mitteilt, werden zahlreiche Schiffs-, Auto-, Flugzeug- und Raumschiffmodelle gezeigt. Infostände zu Modellbau-Aktivitäten und Modellbau-Vereinen runden das Programm ab. Neben den klassischen Modellbau-Genres wie Luftfahrt, Lokomotiven oder Automobile wird auch der Science-Fiction-Bereich vertreten sein.

Die 49. Internationale Flugzeugteile-Börse am 15. April hingegen richte sich an alle Flugzeug-Begeisterten. Aussteller aus dem In- und Ausland zeigen an diesem Tag seltene Flugzeugteile, die sie verkaufen, tauschen oder über die sie einfach nur fachsimpeln. Die Besucher finden laut Technik-Museum Instrumente und Propeller aus dem Ersten Weltkrieg, Jet-Helme aus den 1970er-Jahren und vieles mehr.

Bis Sonntag, 16. April läuft in Speyer noch die Walter-Röhrl-Sonderausstellung, die seit Oktober eine sechsstellige Besucheranzahl verzeichnete und die ein Schlaglicht auf ein Stück Rallye-Geschichte wirft. Am Standort Sinsheim hat zum 1. April hingegen die neue Sonderausstellung „100 Jahre 24 Stunden von Le Mans“ eröffnet. Rund 30 Fahrzeuge bilden im stets Wechsel bis Januar 2024 den Kern der Schau.

Seit Samstag, 1. April, haben Besuchern länger Zeit, die Ausstellungsstücke des Technik-Museums Speyer zu bestaunen. Geöffnet ist nun täglich von 9 bis 18 Uhr, an Samstagen, Sonn- und Feiertagen bis 19 Uhr.