Musikalische Osterfreude: Am Samstag, 25. April, 19.30 Uhr, lädt die Dommusik zu einem festlichen Osterkonzert in den Dom zu Speyer. Es erklingt Musik von Bach.

Der Domchor Speyer singt gemeinsam mit den Vokalsolisten Jowoon Chung (Sopran), Lea Elisabeth Müller (Alt), Daniel Schreiber (Tenor) und Konstantin Paganetti (Bass). Die instrumentale Gestaltung übernimmt das Barockorchester L’arpa festante. Die Leitung liegt in den Händen von Domkapellmeister Markus Melchiori.

Wie an dieser Stelle schon gesagt, Bach hatte in den 1730er-Jahren offensichtlich die Ambition, zu den großen Kirchenfesten Oratorien zu komponieren. Das heute bekannteste und viel gespielteste ist das zu Weihnachten in sechs Teilen. Es folgten wohl 1735 dann die zu Ostern und Himmelfahrt, wobei das zu Ostern auf schon zehn Jahre ältere Stücke zurückgeht.

Lea Elisabeth Müller singt die Maria Magdalena im Osteroratorium von Bach und die Alt-Partie in dem zu Himmelfahrt. Foto: Theresa Pewal

„Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße“ BWV 249 ist das etwa 45-minütige Osteroratorium, „Lobet Gott in seinen Reichen“ BWV 11 ist das halbstündige Himmelfahrtsoratorium, das in der alten Bach-Ausgabe zu den Kantaten gerechnet wurde und deshalb die kleine Zahl im Bach-Werkeverzeichnis bekommen hat.

Es gibt dabei auch eine musikalische Verbindung zum Weihnachtsoratorium, denn der Choral in der Mitte des Himmelfahrtsoratoriums „Nun lieget Alles unter dir“, die vierte Strophe des Liedes „Du Lebensfürst, Herr Jesu Christ“ mit dem Text von Johann Rist, setzt Bach zu der Melodie von „Brich an, du schönes Morgenlicht“ (auch ein Text von Johann Rist), nun allerdings nicht in einem Vierer-, sondern im Dreivierteltakt.

Eine Seite aus Bachs Autograph des Osteroratoriums mit der Arie der Maria Magdalena. Foto: DibH

Der zweite Teil des Textes dieser Choralstrophe ist in seiner Bitte übrigens brandaktuell, wenn man mit Fürsten die Potentaten der Gegenwart meint: „Die Fürsten stehn auch auf der Bahn/Und sind dir willig untertan;/Luft, Wasser, Feuer, Erden/Muss dir zu Dienste werden.“

Was beide Stücke auch mit dem Weihnachtsoratorium verbindet, ist die Tatsache, dass viele Stücke aus weltlichen Kantaten übernommen und neu textiert sowie musikalisch umgearbeitet. Das Osteroratorium basiert auf einer Geburtstagskantate für Herzog Christian von Sachsen-Weißenfels „Entfliehet, verschwindet, entweichet, ihr Sorgen“, im Himmelfahrtsoratorium hat Bach den Eingangschor der Kantate „Froher Tag, verlangte Stunden“ zur Einweihung der Thomasschule, in der er auch Wohnung hatte, entnommen. Die zwei Arien wurden nach Arien der Hochzeitskantate „Auf! süß entzückende Gewalt!“ gestaltet (Text von Johann Christoph Gottsched). Die berühmte Alt-Arie, nach der Bach später das Agnus Dei der h-moll-Messe formte, hat als ihr Urbild in einer leider verschollenen weltlichen Arie „Entfernet Euch, ihr kalten Herzen“.

Domnkapellmeister Markus Melchiori dirigiert. Foto: Klaus Landry

Zurück zum Osteroratorium mit dem Textbeginn „Kommt, eilet und laufet, ihr flüchtigen Füße, Erreichet die Höhle, die Jesum bedeckt!“ Im Beiheft zu einer CD-Aufnahme verweisen der Dirigent Paul McCreesh (hat schon Bach im Speyerer Dom dirigiert) und Yale-Professor Robert Mealy darauf, dass im Lauf des Werks die Arien im kürzer und schneller werden, das Laufen zum Grab also in einer sehr konkreten Weise seine musikalische Entsprechung findet.

Info

Tickets in der Dom-Info, den Reservix-Vorverkaufstellen sowie online unter Rheinpfalz.de/ticket