Fein austariert: das war Konzert der Speyerer Dommusik mit Bachs Osteroratorium und Himmelfahrtsoratorium zur Osterzeit.

Die Dommusik Speyer hat mit ihrem „Festlichen Konzert zur Osterzeit“ ein ebenso klug konzipiertes wie musikalisch eindrucksvolles Programm vorgelegt. Im Zentrum standen zwei selten gemeinsam zu hörende Werke von Johann Sebastian Bach: das Osteroratorium und das Himmelfahrtsoratorium. Bei diesem Konzert erklangen nun beide Werke gemeinsam im Dom.

Dass diese beiden Kompositionen weit weniger bekannt sind als das Weihnachtsoratorium, erwies sich an diesem Abend nicht als Nachteil – im Gegenteil: Gerade ihre konzentrierte Form und der differenzierte Ausdruck machten den besonderen Reiz aus.

Festliches Osterkonzert des Domchores im Dom zu Speyer. Foto: Klaus Landry

Schon die eröffnende Sinfonia des Osteroratoriums ließ keinen Zweifel an der Strahlkraft dieser Musik. Trompeten und Pauken hatten pointierte Einsätze, die der Raum des Doms eindrucksvoll trug, ohne dabei die Transparenz zu verlieren. Zwei Oboen aus dem Barockorchester L’arpa festante setzten prägnante Akzente in der Gestaltung der Partitur.

Festliches Osterkonzert des Domchores im Dom zu Speyer. Foto: Klaus Landry

Der Domchor zeigte sich einmal mehr bestens disponiert: klar in der Artikulation, ausgewogen in den Stimmgruppen und mit jener stilistischen Sicherheit, die barocke Musik zwischen Präzision und Lebendigkeit verlangt. Besonders überzeugend gelang das Wechselspiel zwischen äußerem Jubel und innerer Einkehr, das beide Oratorien prägt. In den ruhigeren, fast kontemplativen Passagen entwickelte sich eine dichte, nach innen gerichtete Klangsprache, die dem theologischen Gehalt der Werke spürbar nachging. Hier bewies das Ensemble ein feines Gespür für Dynamik und Phrasierung.

Festliches Osterkonzert des Domchores im Dom zu Speyer. Foto: Klaus Landry

Die Solistinnen und Solisten fügten sich homogen in das Gesamtbild ein. Jowoon Chung (Sopran) mit klarem, leuchtendem Timbre, Lea Elisabeth Müller (Alt) mit warmer, tragfähiger Mittellage. Daniel Schreiber (Tenor) und Konstantin Paganetti (Bass) überzeugten mit präziser Linienführung und klarer Artikulation. Gemeinsam gelang ihnen eine ausgewogene Balance zwischen individueller Gestaltung und ensembleorientiertem Musizieren.

Festliches Osterkonzert des Domchores im Dom zu Speyer. Foto: Klaus Landry

L’arpa festante erwies sich einmal mehr als versierter Partner der Dommusik. Mit historisch informierter Spielweise, lebendiger Artikulation und feinem Gespür für klangliche Farben unterstützte es Chor und Solisten gleichermaßen, ohne sich je in den Vordergrund zu drängen.

Festliches Osterkonzert des Domchores im Dom zu Speyer. Foto: Klaus Landry

Markus Melchiori hielt das musikalische Geschehen mit sicherer Hand und klarem Blick zusammen. Sein Dirigat blieb konsequent am Text und seiner musikalischen Ausdeutung orientiert, wobei er auf Verständlichkeit und spirituelle Wirkung setzte. Er hielt die musikalischen Fäden zusammen, setzte präzise Akzente und ließ zugleich Raum für atmende Phrasen und expressive Details. So entstand ein Gesamtklang, der sowohl die festliche Dimension als auch die spirituelle Tiefe dieser Werke überzeugend zur Geltung brachte.

Festliches Osterkonzert des Domchores im Dom zu Speyer. Foto: Klaus Landry

Man konnte zuweilen den Eindruck gewinnen, dass diese beiden Werke von Bach den Dom nicht in der gewohnten Form der großen Chorkonzerte füllte, wie man es von anderen Aufführungen in dieser Kathedrale von europäischem Format kennt. Überzeugt haben jedoch nicht nur die Solisten, sondern auch die Spielfreude des Barockorchesters – besonderen Beifall erhielten die Oboen und Flöten von L’arpa festante – und nicht zuletzt die Strahlkraft des Domchores. Am Ende dieses Konzerts stand kein überwältigender Pomp, sondern eine nachhaltige, stille Eindringlichkeit – ganz im Sinne Bachs, der die österliche Freude nicht nur als äußeren Jubel, sondern auch als inneres Erleben verstand. Ein Abend im Dom, der zeigte, dass auch die weniger bekannten Werke des Thomaskantors Aufmerksamkeit verdienen.