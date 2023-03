Schokohasen und -eier oder Pralinen: Gerade vor Ostern wird besonders viel Schokolade verkauft. Das schmeckt Jung und Alt. Darüber, wie die beliebte Süßigkeit hergestellt wird, wird sich aber kaum nachgedacht. Dabei wollen es die Mitarbeiterinnen des Weltladens in der Korngasse nicht belassen.

Im Hasenkostüm versorgten die vier Frauen am Samstag Passanten unter anderem mit Info-Material des Netzwerks Inkota über faire Schokolade. Nach Angaben der Veranstalter blieben mehr als 100 Leute stehen. Angeprangert wurde insbesondere, dass Kakaopflanzen mit Pestiziden eingesprüht werden, die in der EU verboten sind. Da sich die Bauern aufgrund ihres geringen Einkommens die notwendige Schutzausrüstung, wie Handschuhe, Brillen oder Stiefel nicht leisten könnten, seien sie hohen gesundheitlichen Gefahren ausgesetzt, sagte „Häsin“ Petra Exner-Tekampe.

Auch Kinder werden eingesetzt

Allein in Ghana und an der Elfenbeinküste würden rund 1,5 Millionen Kinder für diese gefährliche Arbeit eingesetzt, da sich viele Kakaobauern aufgrund ihres niedrigen Einkommens keine bezahlten Erntehelfer leisten könnten. Wie viel die Bauern am Rohkakao in einer Tafel Schokolade verdienen, wurde am fertigen Produkt gezeigt: 6,6 Prozent des Gewinns bleibe für sie übrig.

Mit 44,2 Prozent falle für die Supermärkte am meisten ab. In den Nachhaltigkeitsberichten der großen Kakao- und Schokoladenunternehmen fänden sich keine Aussagen darüber, wie den gesundheitlich und ökologisch negativen Auswirkungen des Pestizideinsatzes in ihren Lieferketten begegnet werden solle, so Inkota.