Wird es in Speyer 2021 Ostergottesdienste mit Besuchern in den Kirchen geben? Die katholischen und protestantischen Gemeinden zeigten sich nach der Bitte des Landes vom Dienstag, darauf Corona-bedingt zu verzichten, am Mittwoch noch unentschlossen. „Wir warten auf die Verlautbarung der Landesregierung wie auch der Landeskirche. Grundsätzlich obliegt die Entscheidung den Presbyterien“, so der protestantische Dekan Markus Jäckle auf Anfrage. Für die katholische Stadtpfarrei Pax Christi kündigte Pfarrer Matthias Bender weitere Beratungen am Donnerstag an. Ihren ursprünglichen Plan, ab dem 25. März Anmeldungen für die Ostergottesdienste zu ermöglichen, habe sie jetzt um zumindest einen Tag verschoben. Wenn es Präsenzgottesdienste geben sollte, wären dann Anmeldungen wohl ab Freitag möglich. Benders vorsichtige Einschätzung des Stimmungsbilds: im Dom könnten Besucher erlaubt werden, aus anderen Kirchen könnte nur übertragen werden.