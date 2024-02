Die städtische Jugendförderung hat am Mittwoch über den Anmeldezeitraum für ihr Osterferienprogramm informiert. Dieses findet von Montag, 25. März, bis Donnerstag, 28. März, als Ganztagsprogramm von 7.30 bis 16.30 Uhr in der Walderholung statt. Nachdem am Mittwochabend, 20 Uhr, die Plätze freigeschaltet wurden, waren sie am Donnerstag schon vergeben. Jetzt können sich Interessenten unter www.jufö.de nur noch auf einer Warteliste eintragen. Das Thema der vier Aktionstage für Sechs- bis Elfjährige lautet „Experimente“. Das Angebot schließt Frühstück und Mittagessen ein. „Ab April wird auch das Jufö-Mobil wieder unterwegs sein“, so die Stadt, die auch auf weitere buchbare Angebote im Halbjahresplan der Jufö auf deren Website hinweist.

Dazu gehört eine Aktiv-Freizeit für Zwölf- bis 18-Jährige von 27. bis 31. Mai am Bodensee. „Eintragen auf der Warteliste lohnt sich. Freie Plätze werden umgehend nachbesetzt“, meldet die Stadt. Dasselbe gelte für die Segelfreizeit auf dem Ijsselmeer für 13- bis 18-Jährige vom 20. bis 27. Oktober. Anmeldungen hierfür seien auch unter Telefon 06232 14-1900 möglich. Fragen beantworte Betreuerin Tina Schäfer unter 06232 14-1916.