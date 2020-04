Verhältnismäßig ruhig: Keine größeren Verstöße gegen die Corona-Auflagen hat der Kommunale Vollzugsdienst bei seinen Kontrollen am Wochenende festgestellt. Das teilte Stadt-Sprecherin Lisa Eschenbach am Montag mit. Die Stadt hatte am Wochenende zahlreiche Bereiche insbesondere für den Pkw-Verkehr abgesperrt. Auch auf der Salierbrücke hat es nach Polizeiangaben keine Verstöße gegen die Auflagen gegeben – obwohl dort am Samstag zahlreiche Fußgänger unterwegs waren. Die Polizei war vor Ort, um das auf der Brücke verbotene Fahrradfahren zu kontrollieren. Fünf Verkehrssünder stellten die Beamen fest.

50 Infektionsfälle in Speyer

In Speyer gibt es – Stand Sonntag – 50 bestätigte Coronavirus-Fälle. 115 Personen befinden sich laut Eschenbach in Quarantäne. Im Diakonissen-Stiftungs-Krankenhaus werden seit Karsamstag zehn Covid-19-Patienten behandelt, sechs müssen beatmet werden. Im St.-Vincentius-Krankenhaus meldete Verwaltungsdirektor Bernhard Fischer am Montag drei Covid-19-Patienten. Zwei Personen seien auf der Intensiv-, eine auf der Isolierstation.

