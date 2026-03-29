Beim SSV Otterstadt lockt das Ostereierschießen mit Luftgewehr oder Pfeil und Bogen. Trotz Regens bleibt der Andrang hoch, und ein Rückkehrer liefert eine besondere Bilanz.

Einatmen, ausatmen, Luft anhalten, Schuss. Die Regel für einen erfolgreichen Treffer ins Schwarze beim Ostereierschießen des Sportschützenvereins (SSV) Otterstadt ist leicht in der Theorie. In der Praxis macht Übung den Meister und die persönliche Motivation den Erfolg aus.

So richtig abgesahnt hat Rudi Hoffmann. 13 bunte und hart gekochte Eier hat er abgestaubt. Der Schifferstadter schießt regelmäßig kurz vor Ostern. „Als Sehtest“, wie er lächelnd anmerkt. Neue Augenlinsen habe er vor Kurzem bekommen. „Zum ersten Mal nach dem Eingriff bin ich wieder am Schießstand“, berichtet Hoffmann der RHEINPFALZ. Mit Stolz verkündet er die Bilanz: „100 Prozent Sehkraft.“

Was mit den Eiern in der Schachtel am Ende geschieht, das will Rudi Hoffmann seiner Frau überlassen. Die kann ausgiebig wirken, denn ihr Mann kündigt an, auch in seiner Heimatstadt noch einmal mit dem Luftgewehr Jagd auf die begehrten Ostereier zu machen.

Aus dem gesamten Umkreis von Otterstadt kommen die Gäste zum SSV, auch aus Germersheim und Haßloch sind Leute zum Schützenhaus in der Nähe des Wachhauses auf dem Rheindamm gefahren. Obwohl sechs Vereine Ostereierschießen anbieten, ist die Besucherfrequenz sehr gut. „Gegenseitig nehmen wir uns nichts weg. Jeder gönnt dem anderen Verein den Erfolg“, sagt SSV-Vorsitzender Joachim Rheinheimer.

Mit Pfeil und Bogen auf Eierjagd

Was Otterstadt hat, was die anderen Anbieter nicht haben? Darauf hat er direkt die passende Antwort: „Das Bogenschießen.“ Auch mit Pfeil und Bogen dürfen die Besucher nämlich ihr Glück versuchen und im Idealfall eine ansehnliche Menge Eier mit nach Hause nehmen. „Wir sind die einzigen im Schützenkreis, die das anbieten“, hebt Rheinheimer hervor. Selbst der Regen am Samstag hält wahre Ostereierschützen nicht davon ab, den Bogen zu spannen. „Inzwischen ist die Beliebtheit von Bogen und Luftgewehr bei 50:50“, zeigt Joachim Rheinheimer auf.

Während die Hartgesottenen den Guss von oben in Kauf nehmen, um den Pfeil auf eine extra große Scheibe in zehn Metern Entfernung zu schießen, sieht das bei Michael Maurer anders aus. „Zu nass“, kommentiert er knapp. Die Quote der vergangenen Jahre habe er dennoch erfüllt, sagt der Otterstadter, wenngleich er die nicht genau beziffern kann.

„Genug“, sagt er und winkt ab, als er nach der Anzahl der geschossenen Eier gefragt wird. Ob das stimmt, wird sich zu Hause zeigen. „Wenn ich eine Schorle bekomme, sind es ausreichend Eier“, merkt Maurer augenzwinkernd an. Sein Bruder Jürgen wird konkreter: „35 Eier mit zehn Scheiben“, rechnet er auf und präsentiert die zum Fächer ausgebreiteten Zielscheiben vom Luftgewehrstand. Auch dort wird aus zehn Metern Entfernung aufs Ziel geschossen.

Schon als Kinder sind die Brüder mit den Eltern zum SSV Otterstadt gekommen. „Die Atmosphäre ist schön“, betont Jürgen Maurer. Ihm sei es wichtig, den örtlichen Verein zu unterstützen, betont er. Was mit dem Gewinn gemacht wird, stehe bereits fest: „Eiersalat“, berichtet er. Einige gefärbte Exemplare kämen außerdem in Osternester, die dann verschenkt würden.

Damen sind ruhiger und konzentrierter

An die Anfangsjahre des Ostereierschießens beim SSV Otterstadt erinnert sich Günter Mang, ehemaliger Vereinsvorsitzender und Kreisoberschützenmeister. „Wir waren die ersten in der ganzen Umgebung, die das organisiert haben“, berichtet er. „Im ersten Jahr wurde die Veranstaltung im Bauhof der Gemeinde ausgeführt. Damals wurden die Eier noch selbst gefärbt“, erzählt Mang.

Über die Jahrzehnte hinweg habe er festgestellt, dass bei Paaren die Damen die erfolgreicheren Schützen sind. „Sie gehen unbedarfter an die Sache heran“, meint er. Das gefühlvolle Abziehen gelinge ihnen besser. Ebenso das Bewahren von Ruhe und Konzentration.

Im Sommer hat der SSV ein Jedermann-Schießen mit Kleinkaliber geplant. Dann wird sich zeigen, ob die Frauen auch bei schärferen Geschützen am längeren Hebel sitzen.