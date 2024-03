Einen Osterbasar veranstaltet der Eine-Welt-Ausschuss der Pfarrei Pax Christi am Sonntag, 17. März, in St. Joseph. Für 10.30 Uhr ist ein Gottesdienst in der Kirche zur Misereor-Fastenaktion – Leitwort: „Interessiert mich die Bohne“ – angesetzt. Um 12 Uhr schließt sich ein Fastenessen mit Kartoffelsuppe im Ägidienhaus an. Beim Osterbasar werden Eine-Welt-Waren, Kaffee und Kuchen verkauft. Angekündigt ist auch eine Tombola. Um Spenden wird gebeten. Der frühere Pfarrer Hubert Ehrmantraut kommt zu Besuch.