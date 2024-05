Seit rund einem Monat wird bei der Filiale der Buchhandlung Osiander in der Wormser Straße umgebaut. In rund vier Wochen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein: Das Unternehmen kündigt für den Neustart am Samstag, 8. Juni, viele Aktionen an. Im April war bekannt geworden, dass Osiander nach dem Umbau nur noch das Erdgeschoss bespielen wird – nach eigenen Angaben ohne Einschränkungen beim Sortiment. Die renovierte Filiale biete neben moderner Einrichtung und Sitzgelegenheiten beispielsweise einen Bereich für Kinder samt Rutsche, einen Jugendbereich mit Themen für junge Leserinnen und Leser oder Leseecken. Auch während der Umbauzeit ist die Filiale geöffnet, war aber zunächst nur über die Löffelgasse zu erreichen. Laut Aushang am Geschäft soll der Haupteingang ab Mittwoch, 15. Mai, wieder zugänglich sein.