Speyer ist seit vielen Jahren ein beliebtes Ziel von Schülergruppen. In dieser und in der nächsten Woche gibt es einen zusätzlichen Anlass für Exkursionen in die Domstadt.

Rund 430 Schüler aus zehn Schulen nehmen seit Montag an den „Schülertagen“ des Bistums Speyer teil. Diese laufen bis Mittwoch, 1. Februar. Hintergrund ist das Anliegen, dass diese Zielgruppe das Bistum Speyer nicht aus dem Schulbuch, sondern in Gesprächen mit Mitarbeiterin kennenlernt. Den Auftakt machten am Montag rund 80 junge Leute aus der IGS Ernst Bloch in Ludwigshafen, vom Sickingen-Gymnasium in Landstuhl sowie – mit „Heimvorteil“ – aus dem Speyerer Hans-Purrmann-Gymnasium.

Motto der Präsentationen aus unterschiedlichen Bereichen der katholischen Kirchenverwaltung: „Meine Diözese“. Den Fragen der Schüler stellen sich laut Ankündigung unter anderem Bischof Karl-Heinz Wiesemann, Generalvikar Markus Magin und die Ordinariatsdirektorinnen Irina Kreusch und Christine Lambrich.

Zehn Schulen nehmen teil

Oberstufenschüler aus zehn Schulen sind angekündigt. Aus Speyer ist am Mittwoch noch das Gymnasium am Kaiserdom und in der kommenden Woche am Dienstag das Edith-Stein-Gymnasium vertreten. Die ersten Schülertage im Bistum hatte es vor zehn Jahren gegeben. Diesmal ist es die Rückkehr aus zwei „Online-Jahren“ zu einer Präsenzveranstaltung.

Der Dom als Bischofskirche ist für alle Beteiligten ein erster Programmpunkt. Im Anschluss an Domführungen präsentieren im Haus der Kirchenmusik Mitarbeiter der Abteilung Öffentlichkeitsarbeit des Bistums sowie des Caritasverbands die Diözese. Es folgen Workshops und die Begegnungen mit der Bistumsleitung.