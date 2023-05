Die Modenschau des Weltladens in der Korngasse am Samstag war in mehrfacher Hinsicht eine Besonderheit. Sie war ein optisches Erlebnis, lieferte Einkaufstipps und war als Werbung für ein verbessertes Lieferkettengesetz zu verstehen, das den Weg der Ware aufzeigt. Zudem hat mit Marie Vogel eine RHEINPFALZ- und Weltladen-Mitarbeiterin Laufsteg-Erfahrung gesammelt.

Es ist Samstag, 10.30 Uhr, strahlender Sonnenschein. Die Vorfreude wird bei mir und den anderen Mitarbeitern des Weltladens immer größer. Vor dem Geschäft wird der rote Teppich für unseren großen Auftritt ausgerollt und passend platziert. Die Tontechniker sowie die Kameramänner bauen ihre Ausrüstung auf, und in der kleinen Küche des Ladens wird Tee und Kaffee gekocht. Um 11.30 Uhr muss alles an Ort und Stelle sein, damit wir die Gäste unserer Modenschau am Weltladentag empfangen können.

Zwölf Models des Ladenteams, darunter zehn Frauen und zwei Männer, werden fair gehandelte und zertifizierte Mode unter dem Motto „Mächtig fair“ präsentieren. Ihnen geht es um ein existenzsicherndes Einkommen für Produzenten in anderen Ländern. Bunt gemusterte Kleider, Taschen in allen Formen und Größen sowie der passende, nachhaltig gefertigte Schmuck wird bereitgelegt. Die Spannung im Obergeschoss steigt.

Da ich den ersten Lauf mit Karin Christ mache, ziehen wir uns schnell die selbst ausgesuchten Klamotten an und stellen uns vor die Eingangstür. Auch die anderen Models reihen sich in Paaren hinter uns ein und hören Ingrid Blank bei ihrer Begrüßung zu.

Ausbeutung in der Textilindustrie

„Schöne Kleidung ist wie eine zweite Haut, sie wärmt uns und schützt uns, sie unterstreicht unsere Persönlichkeit und gibt uns ein gutes Gefühl“, sagt sie. Schon lange werden Blank zufolge viele Menschen sowie die Umwelt für günstige und schnell produzierte Ware ausgebeutet. Dies habe der Einsturz der Textilfabrik Rana Plaza in Bangladesch vor zehn Jahren gezeigt. „Ein gutes Lieferkettengesetz soll die Achtung der Menschenrechte bei der Herstellung der Kleidung voranbringen“, betont die Rednerin. Außerdem fordert sie den Übergang von „Fast Fashion“ zu „Slow Fashion“. Die Produktion dürfe nicht mehr umweltschädlich sein, und die Arbeitsbedingungen müssten zumutbar werden. „Unser Weltladen will auf diese Missstände hinweisen und Lust machen, sich mit dem Thema zu befassen“, so Blank.

Diese Worte geben mir den letzten Funken Mut und Selbstbewusstsein. Die langsam aufwallende Nervosität verschwindet wieder. Von afrikanischer Musik geführt, präsentieren Karin Christ und ich den Besuchern unser erstes und später unser zweites Outfit im nächsten Durchlauf. Dabei halten wir uns an den vorher geprobten Ablauf, den die Schülerin Philine Kuhnlein koordiniert hat. Insgesamt fünf Mal haben wir uns zur Organisation und Planung der Modenschau in den vergangenen Wochen getroffen. Neben der Koordination des Laufs ist auch die Gestaltung eines Werbeplakats, die Planung des Ladendienstes für diesen Tag sowie die Vorbereitung von Ton- und Filmaufnahmen ein wichtiger Teil der Veranstaltung.

Gute Stimmung steckt an

Die Schau kommt gut an. Die 15 Minuten bei anhaltendem Applaus, bei Sonnenschein und bei Musik, die zum Tanzen einlädt, gehen wie im Flug vorüber. Wir haben uns eine kleine Verschnaufpause mit Getränken und Brezeln verdient, bevor die Aufführung um 12.30 Uhr wiederholt wird. Hier und da wird sich am Rand der Veranstaltung über das Thema faire Mode unterhalten. Er werden Komplimente verteilt, und es wird einiges im Laden gekauft. Manche Zuschauer sind gezielt gekommene, zu ihnen gesellen sich Passanten beim Bummel durch die Innenstadt, die großes Interesse zeigen. Viele lassen sich von der Musik mitreißen. Wir Mitwirkenden freuen uns über die Resonanz. Die Stimmung ist ziemlich eindeutig: Sie wären bei einer Neuauflage dabei.