Das Ortskartell Mechtersheim hat einen neuen Vorsitzenden: Martin Weber wurde bei der jüngsten Generalversammlung laut Mitteilung an die Spitze gewählt. Er folgt auf Markus Weis, der sich sehr darüber freut, „einen würdigen Nachfolger gefunden zu haben“. Weis sagt gegenüber der RHEINPFALZ, dass er sein Vorstandsamt „schon länger aus beruflichen Gründen abgeben wollte“. Allerdings hätten sich bislang keine geeigneten Kandidaten für seine Nachfolge gefunden, sodass er das Amt weiter ausgefüllt habe, um eine Auflösung des Ortskartells zu vermeiden. Der langjährige Chef gibt an, dass ihm der Zusammenschluss der Mechtersheimer Vereine, die unter anderem den jährlichen Fasnachtsumzug organisieren, sehr am Herzen liege. Neben Martin Weber wurde Max Butz zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt. Norman Biernat ist Kassenwart, Jörg Moosmann Schriftführer. „Somit hat das Ortskartell wieder eine junge dynamische Vorstandschaft, um die Feste in Mechtersheim tatkräftig zu unterstützen“, sagt Weis.