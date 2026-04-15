Die Brüder Bernd und Klaus Lohrbächer kennen die Geschichte des Speyerer Umlands wie kaum jemand. Im Inhalt ihres neuen Buchs finden sie auch Parallelen zur Gegenwart.

Es handelt sich bereits um den 18. Band Ihrer Reihe, in der Sie verschiedene Aspekte der Geschichte von Gemeinden im Speyerer Umland beleuchten. Wie finden Sie immer wieder neue Aspekte, die bisher noch nicht untersucht wurden?

Klaus Lohrbächer: Wir haben das große Glück, dass sich quasi vor unserer Haustür mit dem Landesarchiv Speyer das „Gedächtnis der Pfalz“ befindet. Dieses ist für uns die erste und auch wichtigste Anlaufstation. Aufgrund der Neuverzeichnung bestimmter Archivbestände in digitaler Form durch Dr. Martin Armgart, mit dem wir seit mehr als 30 Jahren auch freundschaftlich verbunden sind, haben wir einen guten und sachgerechten Überblick über die darin verzeichneten Aktenbestände. Dies erlaubt uns – auch mit Hilfe von kurzen inhaltlichen Beschreibungen, die hierzu verfasst sind – einen gezielten Zugriff auf bestimmte Ortsakten oder Themengebiete. Darüber hinaus findet vor jeder Neuveröffentlichung ein intensiver Abgleich mit bisherigen Veröffentlichungen statt.

Bernd (links) und Klaus Lohrbächer. Foto: Lohrbächer/oho

Wie sind Sie darauf gekommen, sich diesmal mit der Geschichte des Mechtersheimer Hofs im 17. Jahrhundert zu beschäftigen?

Bernd Lohrbächer: Vor mehr als zehn Jahren haben wir bereits die Geschichte Mechtersheims bis zum Ende des 16. Jahrhunderts veröffentlicht. Uns war immer klar, aufgrund der noch zahlreich vorhandenen Archivalien von mehreren hundert Seiten eine Fortschreibung davon vorzunehmen. Interessant bei der nun vorliegenden Thematik ist sicherlich die Alltagsgeschichte der Menschen, die damals auf dem Mechtersheimer Hofgut auch in Verbindung mit dem Dreißigjährigen Krieg ein überaus hartes und entbehrungsreiches Leben führten. Hinzu kamen noch Naturkatastrophen wie etwa Missernten oder Rheinüberschwemmungen. Aus der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts war davon bisher jedenfalls nichts bekannt. Gerade in den Mikrokosmos der damaligen Zeit mit Hilfe der Originalquellen einzutauchen, ist nicht nur spannend, sondern liefert auch viele neue und interessante Erkenntnisse auch für die Ortshistorie.

Wo finden Sie die Quellen zu Themen wie diesem? Sind Sie dabei die Ersten, die diese für die geschichtliche Forschung verarbeiten?

Klaus Lohrbächer: Neben dem bereits genannten Landesarchiv Speyer wurden wir auch im General-Landesarchiv Karlsruhe und im Landesarchiv Tirol zu Innsbruck in Österreich fündig. Auch hatten wir zahlreiche Korrespondenz, unter anderem zur Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel oder zum Bistumsarchiv Speyer. Was die Archivquellen aus dem Landesarchiv Speyer betrifft, so sind wir zwar nicht die Ersten, die von der Existenz dieser Dokumente wissen und hieraus interessante Informationen veröffentlichen, wir sind aber die Ersten, die diese alten handschriftlichen Archivquellen als Ganzes, und zwar Seite für Seite transkribiert, das heißt übersetzt und in den Kontext von Publikationen gestellt haben, die bereits erschienen sind. So hat vor beinahe 100 Jahren der aus Mechtersheim stammende Erich Becker seine Dissertation zur Geschichte Mechtersheim aus der Zeit von 1560 bis 1814 geschrieben und hierzu vereinzelt Auszüge aus den Archivquellen verwendet, die wir ebenfalls bearbeitet haben. Darüber hinaus ist Alfons Schreiner zu nennen, der gleichfalls aus Mechtersheim kam, ebenso der aus Frankreich stammende Historiker und Geologe Jean Vogt.

Die Sprache und Schrift in den Quellen unterscheiden sich stark vom heutigen Deutsch. Wie kommen Sie damit klar? Stoßen Sie auch mal an Ihre Grenzen?

Bernd Lohrbächer: In den Jahrzehnten, in denen wir uns mit Heimatgeschichte beschäftigen und in die Archive eintauchen, haben wir viel Erfahrung im Umgang mit den Originalquellen sammeln können. Wir als Brüderpaar spezialisierten uns in gewisser Weise auf Schrifttypen aus den verschiedensten Epochen und teilen uns auf diese Weise die Übersetzungsarbeiten. Uns ist wichtig, die Ur- beziehungsweise Originalquellen zu bearbeiten, diese anhand von Fußnoten zu benennen und nicht einfach bereits Veröffentlichtes ungeprüft ab- oder fortzuschreiben. Wir betreiben sozusagen heimatkundliche Grundlagenforschung und betreten damit auch Neuland. Stoßen wir beispielsweise bei lateinischen Begrifflichkeiten an unsere Grenzen, dann wenden wir uns an renommierte Historiker wie Martin Armgart oder Paul Warmbrunn, die uns stets hilfreich zur Seite stehen.

Im Buch über Mechtersheim geht es auch um Franzosen und Holländer. Inwieweit hat die europäische Geschichte das kleine Mechtersheim tangiert?

Klaus Lohrbächer: Das kurpfälzisch verwaltete Mechtersheim war vor allem und gerade im 17. Jahrhundert aufgrund dreier großer Kriege ein Spielball der Mächtigen – so wie es heute, freilich im Größeren, die Ukraine ist. Die Siedlung war aufgrund der Existenz zweier großer Festungen, der rechtsrheinischen Reichsfestung Philippsburg sowie der Festung zu Landau, aber auch durch die Städte Germersheim und Speyer Aufmarschgebiet und Tummelplatz für Heere aus fast ganz Europa. Wir können uns heute im Grunde genommen gar nicht vorstellen, welche Schicksale die dort ansässige Bevölkerung, aber auch die Menschen, die aufgrund von Vertreibung oder Einwanderung aus anderen Ländern auf das Hofgut kamen, zu erleiden hatten. Allein zwischen 1650 bis 1699 wurde Mechtersheim, so berichten uns Zeitzeugen, vier Mal zerstört. Unvorstellbar.

Gibt es etwas, was man aus dieser speziellen Geschichte für heute lernen oder mitnehmen kann?

Bernd Lohrbächer: Schauen wir uns einmal exemplarisch die Geschichte der Familie von Brinck aus Holland an, die im Jahre 1650 aus Heusden in der Bettau – einem fruchtbaren Landstrich im Gelderland – auf das völlig verwüstete Hofgut kam. Adrian, den wir als „Stammvater“ bezeichnen wollen, zog als Fremder – wir sagen heute Migrant dazu – in die Vorderpfalz, um für sich und seine Familie eine Existenz aufzubauen. Die Brincks, die ihre eigene Kultur, Sitte und Gebräuche mitbrachten, hatten unter den widrigsten Umständen zu leben, ließen sich aber nie entmutigen und schafften es mit vereinten Kräften, aber auch mit viel Fleiß und frischem Mut über mehr als zwei Generationen hinweg in Mechtersheim zu bleiben, es urbar zu machen und damit eine neue Heimat zu finden. Sie halfen so mit, Mechtersheim ein Stück weit zu verändern und damit auch zu dem zu machen, was es heute ist. Das ist durchaus beeindruckend.

Sie kommen ja beide nicht direkt vom Fach, sind also keine studierten Historiker. Würden Sie sich nach Ihren vielen Forschungen und Veröffentlichungen trotzdem noch als „Hobbyhistoriker“ bezeichnen?

Klaus Lohrbächer: Für uns stellt das Wort „Hobbyhistoriker“ nichts Abwertendes dar, ganz im Gegenteil. Geschichte entdecken, aufzuschreiben und sie gemeinverständlich zu erklären oder zu erzählen ist unser großes und leidenschaftlich betriebenes Hobby. Als autodidaktisch veranlagte Menschen haben wir uns in all den Jahren und in Zusammenarbeit mit namhaften Historikern grundlegende Kompetenzen angeeignet und uns ein funktionierendes Netzwerk geschaffen. Vermutlich geht die Art und Weise, wie wir heute die Erforschung unserer Heimat nach wissenschaftlichen Geschichtspunkten betreiben über das hinaus, was gemeinhin Heimatforscher oder Hobbyhistoriker tun.

Gibt es bereits weitere Pläne über Projekte und Veröffentlichungen von regionaler Heimatgeschichte?

Bernd Lohrbächer: Nach den letzten beiden umfangreichen und mehrbändigen Veröffentlichungen über die Orts- und Kirchengeschichte von Harthausen und vor allem Waldsee, sind wir jetzt mit unserem Band 18 über Mechtersheim wieder in unsere Heimatgemeinde Römerberg zurückgekehrt. Als nächstes werden wir uns intensiv mit einem Thema bezüglich Berghausen beschäftigen. Die Vorbereitungen sind bereits angelaufen. Es gibt noch viel zu tun. Der Stoff für weitere Projekte jedenfalls geht uns nicht aus …

Zur Person

Bernd Lohrbächer , Jahrgang 1962, freier Mitarbeiter der RHEINPFALZ. Zahlreiche Veröffentlichungen der örtlichen und regionalen Orts- und Kirchengeschichte mit Schwerpunkt seiner Heimatgemeinde Römerberg. Initiator und Autor der Ortschronik von Hanhofen im Zuge des 850-jährigen Gemeindejubiläums 2006. Zusammen mit seinem Bruder Klaus Herausgeber der heimatkundlichen Schriftenreihe „Nigra Series“ im Selbstverlag für ausgewählte Archive und Bibliotheken.



Klaus Lohrbächer , Jahrgang 1962, Diplom Religionspädagoge (FH), seit 2025 Grund- und Hauptschullehrer i. R., wohnhaft in Bad Wimpfen. Seit mehr als 30 Jahren Erforschung seines ehemaligen Heimatortes Römerberg-Heiligenstein sowie der Nachbargemeinden zusammen mit seinem Zwillingsbruder Bernd.

Das Buch

„,Liederliche gesellen vnd landtleüffer die nichts haben, findt man genug’ – Der Mechtersheimer Hof im 17. Jahrhundert (1591-1699)“ erscheint am Freitag, 17. April, im Selbstverlag.