Dass die Stadt Speyer sich bei einem Schönheitswettbewerb nicht hinter anderen Städten verstecken muss, dürfte kein Geheimnis sein. Auch dass so mancher Mensch wohl sein Herz an Speyer verloren hat, ist nur allzu verständlich. Mitunter aber treibt die Liebe seltsame Blüten und führt zu übermütigem Handeln. Anders lässt sich nicht erklären, warum das Ortseingangsschild in der Landauer Straße seit kurzem ein rotes Herz ziert. „Speyer muss wieder zum Lieblingsort werden“, hatte Peter Bödeker, Inhaber mehrere Schuhgeschäfte und Vorsitzender der Leistungsgemeinschaft „Das Herz Speyers“, im RHEINPFALZ-Interview am Montag noch gesagt. Ob sich der unbekannte Täter oder die unbekannte Täterin von seinen Worten für diese Spray-Aktion hat inspirieren lassen, liegt im Bereich der Spekulation. Unklar ist ebenso, ob noch weitere Ortsschilder Opfer der überschwänglichen Emotionen des Täters geworden sind. Trotz aller Romantik sollte aber klar sein, dass es sich beim Verzieren von Straßenschildern um eine Form von Vandalismus handelt, die der Stadt im Zweifelsfall Kosten für die Entfernung verursacht. Seiner Liebe hat der Unbekannte damit wohl einen Bärendienst erwiesen.