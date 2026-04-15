„Aus dem Landauer Zoo ist Löwe Mamba entwischt“ – mit dieser fiktiven Schlagzeile stellt der Pfälzerwald-Verein (PWV) Speyer jungen Wanderern eine besondere Aufgabe.

Die Suche nach dem Löwen ist das Thema einer Orientierungswanderung für Familien im Speyerer Wald, die der Verein am Samstag, 18. April, anbietet. „Dabei geht es darum, im Wald versteckte Hinweise zu finden, die am Ende zu einem Zielpunkt führen“, kündigt er an. Das Ziel sei Mamba, ein sehr junger Löwe, der Kinder liebe. Treffpunkt ist zwischen 13 und 14 Uhr am Kletterwald Speyer, Erster Richtweg 5. Informationen und Anmeldung: Telefon 0160 95093375, E-Mail an info@pwv-speyer.de oder unter www.pwv-speyer.de.